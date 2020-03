Azienda forlivese dona 14mila mascherine, il plauso del vicesindaco: "Subito mille per le forze dell'ordine"

Corsa alla solidarietà per affrontare l’emergenza epidemiologica. In arrivo altre 14mila mascherine dall’azienda "Studio 69 S.r.l" di Massimo Tarroni, che è riuscito ad averle grazie la società "Sgce" di Singapore (multinazionale Fashion and Cosmetics). "Ringrazio Tarroni per averci consegnato queste 14mila mascherine - esordisce il vicesindaco Daniele Mezzacapo -. Il nostro intento è quello di distribuirle prima di tutto agli agenti delle forze dell’ordine e agli operatori socio-sanitari delle case di cura, dell’ospedale, della Protezione Civile e del terzo settore che sono in prima fila nel contrasto di questa emergenza".

Tarroni ha poi pensato anche ai cittadini di Russi ai quali ha donato, tramite la protezione civile, 4mila mascherine che in questo momento sono estremamente richieste. "Subito 1000 mascherine saranno distribuite ad ogni corpo delle forze dell’ordine sempre in prima linea, Polizia Locale, Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Carabinieri che saranno subito riforniti - conclude Mezzacapo -. Un sentito ringraziamento da parte di tutti i cittadini forlivesi per il gesto generoso e solidale del signor Tarroni".