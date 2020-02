Azione Cattolica, a Vecchiazzano la 17esima Assemblea Diocesana Elettiva

Domenica la sala parrocchiale "Maria Graffiedi" di Vecchiazzano l'Azione Cattolica di Forlì-Bertinoro ospiterà la 17esima Assemblea Diocesana elettiva. 214 delegati provenienti dai consigli parrocchiali di Azione Cattolica delle 24 associazioni territoriali di base della diocesi si riuniranno per definire ed approvare il documento programmatico, ovvero le linee progettuali e gli orientamenti dell’Azione Cattolica, per il triennio 2020-23, verificare il cammino percorso fino ad ora e progettare con rinnovato slancio il futuro. Ciascun delegato sarà chiamato ad esercitare il proprio diritto di voto ed eleggere il nuovo Consiglio Diocesano di Azione Cattolica composto da 20 persone, 5 rappresentanti per ogni ambito: ACR, Giovani, Adulti e Unitari. Il programma prevede l'apertura dei lavori alle ore 10. Durante la mattinata gli interventi del vescovo Livio Corazza, dell'assistente generale Don Pietro Fabbri e del consigliere giovani nazionale AC Michele Azzoni; a seguire la relazione del presidente Edoardo Russo e dei responsabili di settore. Nel pomeriggio verrà presentato, discusso e approvato il documento assembleare fino alla celebrazione eucaristica, presieduta da mons. Vescovo Livio Corazza, alle ore 17.30. A fine della celebrazione eucaristica verranno proclamati gli eletti.