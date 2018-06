Azione Cattolica, il consiglio diocesano si riunisce per definire gli obiettivi futuri

Sabato il Consiglio Diocesano di Azione Cattolica si è riunito in una giornata di lavori presso la "casa vocazionale" di Pieve Acquedotto. La mattinata è cominciata con le lodi insieme al Monsignor Vescovo Livio Corazza il quale, a seguire, ha salutato tutto il consiglio diocesano, lasciando loro alcune linee pastorali e progettuali da seguire per l'anno associativo 2018/2019. Per tutto il resto della giornata il consiglio ha lavorato in plenaria e in gruppi di lavoro specifici avendo come schema da seguire gli Orientamenti Triennali dell'azione cattolica nazionale e il documento programmato per il triennio 2017-2020 realizzato ad hoc per la diocesi di Forlì-Bertinoro. La giornata si è conclusa con la celebrazione eucaristica tenuta dal parroco della pieve don Andrea Carubia assieme a tutte le famiglie di ciascun consigliere.

"L’Azione cattolica - ha raccontato il Presidente diocesano Edoardo Russo di fronte al nuovo Vescovo - ha obiettivi ben precisi: la cura della parrocchia, abitare le parrocchie e prenderci cura dei processi di trasformazione in atto, aiutarle a reinterpretarsi in senso missionario secondo la prospettiva dell'Eg. Cura della parrocchia significa continuare ad accompagnare e sostenere con sempre più forza il servizio dei presidenti parrocchiali, dei consiglio parrocchiali AC, dei nostri assistenti e crescere nella proposta formativa dell’Ic. Il dialogo e il confronto con le culture nella volontà di spendersi nel dibattito culturale e darsi gli strumenti per poter dialogare sui temi cari alla vita delle persone e dei territori. Dialogo è impegno tenace e creativo per la costruzione di alleanze dentro e fuori la Chiesa, per poter costruire il bene comune. La cura della vita del laico, attraverso il sostegno della sua vita spirituale e la ricerca degli strumenti per accompagnarla. Questa attenzione passa dall'impegno sempre più consapevole e creativo per una formazione capace di sostenere i laici a vivere nel mondo. La popolarità come impegno delle nostre associazioni locali ad essere “con tutti e per tutti”, porsi in ascolto delle domande, trovare linguaggi e forme perché il Vangelo arrivi a tutti".