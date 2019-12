Nuovo intervento per il commercio, azzerato il canone del suolo pubblico per bar e ristoranti: "Aprite più dehors"

E' uno vero e proprio scambio di doni natalizi, quello tra commercianti e l'amministrazione Comunale guidata dal sindaco Zattini. Dal punto di vista politico è quanto mai evidente che tra il mondo dei negozianti indipendenti e nuova maggioranza in Comune c'è feeling. Confcommercio, infatti ha reso noto che i suoi associati hanno promosso le iniziative di Natale prese dal Comune. Da parte loro 85 commercianti del centro storico hanno finanziato un arredo da 8mila euro circa, allestendo un percorso di shopping con 90 alberelli di Natale, plaudendo esplicitamente al "coraggio e determinazione" del Comune.

Ed è proprio al mondo del commercio che il Comune indirizza il prossimo provvedimento, vale a dire l'esenzione totale dall'occupazione del suolo pubblico per i dehors. Non un provvedimento temporaneo, ma strutturale per tre anni, che riguarda sia l'occupazione temporanea che permanente. E questo non solo in centro storico, ma su tutto il territorio comunale. Lo ha annunciato l'assessore al Centro storico Andrea Cintorino a margine della presentazione delle iniziative di Natale: “E' stata già deliberata l'esenzione totale dalla Cosap per l'occupazione di suolo pubblico da parte di pubblici esercizi di somministrazione”. Il provvedimento riguarda quindi bar, locali e ristoranti di tutto il territorio comunale.

L'esenzione scatterà dal 1 gennaio. In questo modo il Comune rinuncia ad incassare circa 50-60mila euro all'anno che rimarranno nelle tasche dei titolari di bar e ristoranti, nella maggior parte dei casi del centro storico. “La nostra volontà – spiega l'assessore al Bilancio Vittorio Cicognani – è che si facciano sempre di più dehors”. Precisa infine: “L'esenzione riguarda il pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico, ma non le autorizzazioni urbanistiche necessarie”.