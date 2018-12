Badante assunta in prova truffa l'anziano che doveva accudire e finisce denunciata

I carabinieri della Stazione Carabinieri di Modigliana, a conclusione delle loro indagini hanno denunciato in stato di libertà una donna residente nel faentino di 35 anni per il reato di truffa aggravata. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri lo scorso ottobre la presunta truffatrice era assunta per un periodo di prova quale badante e collaboratrice domestica di un anziano ottantenne di Modigliana.

I primi giorni del mese di novembre scorso, i figli dell’anziano, nel fare visita al padre, si sono accorti che in casa la badante se ne era andata e l’anziano padre confidava ai figli di aver consegnato alla donna la somma di 3000 euro, quale compenso mensile. I figli dell’anziano, sapendo che in casa il padre non deteneva una così ingente somma di denaro, hanno verificato dal libretto degli assegni in uso al padre che erano stati prelevati due assegni, emessi a nome della badante: un assegno di 3000 e uno di 1700 euro. L’anziano ha spiegato ai figli che l’assegno dei 3000 euro era stato consegnato per il pagamento delle mensilità mentre l’assegno di 1700 euro era stato consegnato per effettuare l’acquisto di prodotti di pulizia, mai consegnati a casa dell’anziano. Da qui la denuncia.