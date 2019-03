Prelievi col bancomat dei fratelli disabili: ecco come si è arricchita la badante infedele

Badante infedele nella rete dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Meldola. Nel mirino è finita una incensurata di 58 anni, residente a Forlimpopoli, accusata di circonvenzione di persone incapaci. L'indagine dei militari, al comando del capitano Filippo Cini, è scattata a seguito alla denuncia di due fratelli disabili residenti a Meldola, rispettivamente di 51 e 47 anni. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la donna ha sottratto dal conto corrente delle vittime circa 19mila euro dal marzo 2017 allo scorso agosto.

La donna aveva nelle disponibilità un bancomat collegato al conto dei due uomini da utilizzare per le spese. Tuttavia nel tempo la 58enne, stando a quanto emerso dalle indagini, avrebbe effettuato molteplici prelievi che nulla avevano a che fare con le spese per cui era stata delegata. Le vittime, resesi conto dell’ammanco, hanno denunciato il tutto, dando così il via all’indagine che ha ricostruito, anche attraverso acquisizione dei movimenti bancari, tutti i vari prelievi e movimentazioni di denaro in danno dei denuncianti. L'attività investigativa che ha portato alla denuncia della donna è stata coordinata dal pubblico ministero Francesca Rago.