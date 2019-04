Picchiano, feriscono e rapinano la connazionale: tre badanti finiscono nei guai

Hanno aggredito una connazionale, causandole un "trauma commotivo e contusioni multiple". Al termine di un'attività investigativa condotta dai Carabinieri di Modigliana, sono state denunciate tre badanti di nazionalità ucraina di 51, 41 e 36 anni con le accuse di "rapina e concorso in lesioni personali". L'episodio si è verificato il 24 novembre nel centro: secondo quanto ricostruito, le tre hanno circondato la malcapitata per futili motivi, picchiandola e rapinandola della borsa contenente un telefono cellulare e circa 150 euro. La vittima nella circostanza aveva riportato lesioni guaribili in 19 giorni.