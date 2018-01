Bagnolo, si mettono in sicurezza le fermate del bus sulla Cervese

Migliorare la sicurezza dei pedoni residenti. Sono stati affidati i lavori di sistemazione della banchina stradale, con messa in sicurezza delle femate bus, lungo la Cervese a Bagnolo. La spesa complessiva è di 1660 euro. Il progetto esecutivo era stato approvato il 6 dicembre del 2016. "L'affidamento - viene illustrato nella determina - è avvenuto mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando, trattandosi di lavori di importo inferiore a 40.000 euro per i quali è consentito l'affidamento diretto ed in considerazione delle esigenze di celerità ed economicità delle procedure, inconciliabili con i tempi ed i costi di una procedura di gara, in base ai principi di proporzionalità e tempestività".