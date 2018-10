Bagolari in corso della Repubblica, l'assessore: "Sproporzionati, ma agiremo solo con potature"

Solo potature mirate in caso di necessità: è l'azione che intende mettere in atto il Comune sugli alberi di corso della Repubblica. A sollevare la questione è la Lega Nord, con il consigliere Daniele Avolio che ha presentato un question time in consiglio comunale lamentando “abbandono e degrado in corso della Repubblica”, facendo riferimento agli alberi che si troverebbero in stato di incuria: “Le piante hanno assalito i palazzi adiacenti e non permettono più il passaggio della luce, la pavimentazione del marciapiede è spaccata in un punto di alto passaggio”, spiega Avolio.

L'assessore all'Ambiente William Sanzani ha ricordato l'evoluzione del verde di corso della Repubblica: “Il viale fatto nel 1921 aveva dei filari regolari di ligustro, poi negli anni 60-70 ssotituiti con bagolari e ibischi. Attualmente restano 7 bagolari e 2 ibischi: alberature di grandezza spropositata, che da una parte sono portatrici di un importante ombreggiamento nei punti in cui si trovano, ma a causa della loro “esuberanza” possono essere un intralcio per automezzi e per le case vicine”. Il Comune per risolvere il problema, però, intende ricorrere a “leggere potature di contenimento delle chiome e nei rami in basso”, spiega Sanzani.