Sul balcone per amore: tutto il mondo si riunisce per recitare i versi di Dante

In occasione del Dantedì, la speciale giornata di mercoledì 25 marzo dedicata al Sommo Poeta, la presidente del Comitato della Dante Alighieri di Forlì/Cesena Wilma Malucelli richiama tutti i cittadini a dimostrare il proprio amore per l’Italia e per la cultura.

Proprio in questi giorni di isolamento a causa del Coronavirus il mondo sta dimostrando molto affetto per l’Italia e ammirazione per la nostra cultura, un fatto che ci consola e ci inorgoglisce.

Per questo i Comitati della Società Dante Alighieri sparsi in tutti i continenti decidono di aprire tutti insieme le proprie finestre e balconi il 25 marzo alle 18 e leggere ad alta voce le terzine di Dante su Paolo e Francesca nel canto V dell’Inferno (vv.103/108).

Un'iniziativa originale per celebrare la Giornata mondiale di Dante condividendo l’emozione di un amore che vince tutto. Insomma, se il coronavirus separa e ci fa soffrire, Dante e l’Amore ci uniscono.