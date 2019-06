Ballottaggi, per le sezioni elettorali dell'Itaer un servizio di assistenza per anziani e disabili

Un servizio di supporto/assistenza ed accompagnamento delle persone anziane e disabili con difficoltà motorie. E' quanto svolgeranno domenica, turno di ballottaggio, dalle 8 alle 14,30, i volontari della Pubblica Assistenza Città di Forlì nelle sezioni elettorali all'Itaer in via Montaspro/via Fontanelle. Per il servizio ci sarà anche l'ausilio di una sedia a rotelle.