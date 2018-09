Bambina morta a 8 anni, il triste addio della famiglia e dei compagni di classe

La chiesa di San Martino in Villafranca martedì pomeriggio ha ospitato il triste funerale della bambina di 8 anni morta per un malore di natura cardiaca lo scorso venerdì sera. La bambina stava giocando con i cugini a casa dei nonni, nella frazione di Roncadello, quando all'improvviso si è accasciata in terra. I soccorsi sono stati tempestivi e mirati, in quanto tutti in casa conoscevano la fragilità del cuore della bambina. Purtroppo però non c'è stato niente da fare. La piccola Sofia era una parente del sindaco Davide Drei (la figlia di un cugino) e portava lo stesso cognome del primo cittadino. Davanti alla piccola bara bianca, ha officiato il rito funebre don Stefano Vasumini. Erano presenti anche i compagni di classe che hanno levato in cielo tanti palloncini bianchi.