Beve del sapone, paura per un bambino di tre anni: interviene l'elicottero

Tanta paura, ma conseguenze fortunatamente limitate. Sabato pomeriggio a Civitella, intorno alle 17.30, i sanitari sono intervenuti in un'abitazione di viale Martiri Partigiani dove era arrivata la richiesta d'aiuto per un bambino di tre anni, di origini marocchine, che aveva ingerito un liquido, presumibilmente del sapone o della varechina. Subito si sono precipitati sul posto un'ambulanza e l'elicottero dei soccorsi, raggiunti poi dai Carabinieri. Il piccolo è stato poi trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Bufalini di Cesena, tuttavia le sue condizioni non sembrerebbero preoccupanti.