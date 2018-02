"Banda del buco" scatenata: rubato di tutto, bottino di migliaia di euro

Raffica di furti nella nottata tra martedì e mercoledì nella zona industriale di Coriano, nell'area tra via Copernico e via Bertini. Sono diverse le attività prese di mira dai "soliti ignoti", lasciando alle spalle una scia di danni. In via Copernico hanno colpito al negozio di antinfortunistica "Anticendio & Sicurezza" e al "Servizio Assistenza e Bruciatori". Nel primo caso i ladri hanno forzato la porta di un ufficio laterale e quindi hanno creato un buco nel muro per entrare nel punto vendita. Hanno rubato il fondo cassa, circa 300 euro in spicci, e abbigliamento per lavoro (calzini, giacche ed altro) per un valore stimato in circa 600 euro.

E' invece di circa 20mila euro il bottino del furto al "Servizio Assistenza e Bruciatori". Qui la "banda del buco", dopo aver neutralizzato il sistema d'allarme, ha demolito una parete, riuscendo a rubare un furgone a bordo del quale vi erano attrezzature varie, oltre a impossessarsi di pezzi di ricambio e condizionatori. Probabilmente gli stessi hanno tentato anche un furto alla palestra "Punto Fit" di via Bertini.

Qui i malviventi hanno forzato e danneggiato due ingressi, ma nella circostanza, secondo una prima verifica, non hanno portato via nulla. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Volante della Questura di Forlì, affiancato dal personale della Scientifica, che hanno proceduto ai rilievi di legge. Purtroppo l'area non è videosorveglianza, il che rende ancora più difficile il lavoro delle forze dell'ordine. Ad agire una banda a quanto pare ben organizzata, che presumibilmente ha studiato la serie di colpi a tavolino dopo una serie di sopralluogo. Tutte ipotesi al vaglio degli investigatori.