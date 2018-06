Internet veloce e banda ultra larga, si ampliano i servizi: Forlì è una città sempre più "smart"

Il Comune di Forlì e Acantho, la società di telecomunicazioni del Gruppo Hera, hanno firmato un importante accordo, di durata ventennale, per lo sviluppo dei servizi di connettività a banda ultra larga sul territorio comunale e veicolati mediante le reti di fibra ottica. La collaborazione fa parte delle azioni messe in campo per promuovere l'applicazione dell'Agenda Digitale Italiana (Adi), che intendono valorizzare e sviluppare la connettività nel territorio, per fare delle reti di telecomunicazione un fattore di sviluppo e di miglioramento della qualità della vita dei cittadini e dei rapporti fra cittadini e pubblica amministrazione.

Condivisione della rete per finalità pubbliche e progetto di sviluppo sul territorio

L'accordo rappresenta l’evoluzione di una precedente convenzione stipulata nel 2000 e prevede che Acantho possa sviluppare la rete in fibra ottica, che già oggi si estende per qualche centinaio di chilometri e serve numerosi clienti, utilizzando anche infrastrutture comunali. A sua volta Acantho concederà al Comune l’utilizzo di un certo numero di coppie (i singoli cavi di cui è composta la fibra ottica) della sua rete, per finalità di interesse pubblico, quali la fornitura di connettività internet alle scuole, l'estensione del servizio di wi-fi pubblico o l'installazione di ulteriori punti di videosorveglianza ad alta definizione. Acantho garantisce inoltre le attività di manutenzione, ampliamento e gestione della propria rete utilizzata dal Comune.

‘’Questo accordo dà la possibilità di attivare nuovi servizi ad uso della cittadinanza, delle imprese e delle istituzioni, senza alcun onere per il Comune, consentendo a Forlì di essere sempre più smart - afferma l’assessore all'Innovazione del Comune di Forlì Maria Grazia Creta -. Un risultato raggiunto grazie alla sinergia tra pubblico e privato, a vantaggio dei cittadini e delle imprese’’."Un risultato che conferma il valore dell’investimento sul territorio per lo sviluppo di una rete di telecomunicazioni in fibra ottica, che abbiamo avviato più di quindici anni fa e che consente di abilitare servizi innovativi", sottolinea Alessandro Aiello, direttore commerciale di Acantho.