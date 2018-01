Castrocaro, Portico e Premilcuore conquistano la Bandiera Arancione

Titolo di Bandiera Arancione, il marchio di qualità turistico ambientale del Touring Club Italiano assegnato sin dal 2005, per Castrocaro Terme e Terra del Sole, Portico-San Benedetto e Premilcuore. La Cerimonia Nazionale delle Bandiere Arancioni si è svolta a Genova, al Palazzo Ducale alla presenza dei sindaci e amministratori dei Comuni insigniti del prestigioso marchio del TCI che per il triennio 2018-2020 sono ben 227. Quello delle Bandiere arancioni, ideato 20 anni fa, è stato il primo programma di sviluppo e valorizzazione turistica dei borghi in Italia e, ancora oggi, l’unico dedicato esclusivamente a comuni con meno di 15.000 abitanti dell’entroterra, con l’obiettivo di una maggiore valorizzazione dell’entroterra, del suo paesaggio, della sua storia, cultura e tipicità, per avviare un percorso di miglioramento e di crescita economica sostenibile, riconoscendo il ruolo centrale delle comunità locali.

La Bandiera arancione è pensata dal punto di vista del viaggiatore e della sua esperienza di visita: viene assegnata alle località che non solo godono di un patrimonio storico, culturale e ambientale di pregio, ma sanno offrire al turista un’accoglienza di qualità. Il marchio ha una validità temporanea, ogni tre anni i Comuni devono ripresentare la candidatura ed essere sottoposti all’analisi del TCI che verifica la sussistenza degli standard previsti e garantisce così ai viaggiatori un costante monitoraggio della qualità dell’offerta turistica e alle amministrazioni uno stimolo al miglioramento continuo. Al termine dell’ultima fase d’analisi e verifica (conclusa a dicembre 2017), il Touring assegna le Bandiere arancioni per premiare e promuovere uno sviluppo turistico sostenibile.