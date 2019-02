Progetti culturali triennali ed iniziative: il Comune di Forlì pubblica un bando pubblico

L'amministrazione comunale di Forlì ha pubblicato il bando per la presentazione di progetti culturali triennali per gli anni 2019, 2020 e 2021, al fine di avviare rapporti di collaborazione e di sostegno da parte del Comune di Forlì fissati e descritti da apposite convenzioni di durata triennale o accordi di durata annuale tra il Comune stesso e le associazioni ed organismi Culturali interessati, aventi un’esperienza di almeno un anno in attività di promozione e divulgazione culturale, aventi la propria sede nel territorio del Comune di Forlì o che possano dimostrare di svolgere in esso una parte rilevante della propria attività.

I progetti dovranno pervenire nelle modalità previste dal bando entro e non oltre le 14 di mercoledì 20 marzo. Il testo del bando e la relativa modulistica potranno essere scaricati dal sito del Comune (www.comune.forli.fc.it) nella sezione “Comune”, alla voce "Bandi, avvisi, gare, concorsi". I documenti e i moduli sono inseriti in versione word, editabile, e in versione PDF. Per ulteriori informazioni sarà possibile rivolgersi al Servizio Cultura e Turismo del Comune di Forlì (tel. 0543.712629).