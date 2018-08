Bando della Fondazione: cofinanziati 20 progetti in tutti i paesi per 3 milioni di euro

La Fondazione Cassa dei Risparmi eroga un milione di euro e attiva col suo cofinanziamento una leva che smuove 3 milioni di euro su 20 progetti del territorio forlivese. L’edizione del Bando di Distretto 2018 promosso dalla Fondazione attraverso la Commissione di Distretto "Antonio Branca" che riunisce Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì ed Amministrazioni locali ha individuato anche per il 2018 come priorità gli interventi di riqualificazione di immobili di rilievo storico-artistico; la

realizzazione di opere d'interesse pubblico e immediatamente cantierabili; la promozione e valorizzazione territoriale (marketing territoriale); gli interventi di rigenerazione urbana e di efficientamento energetico.

Su queste basi, e tenuto conto dell’attenzione riservata in particolare ai progetti capaci di attrarre altri finanziamenti a livello sovralocale, di vedere la collaborazione tra più amministrazioni, di favorire l'occupazione (specialmente giovanile) e gli interventi in grado di produrre impatti e ricadute concrete sul territorio, oltre che di avere tempi certi e immediati per la loro realizzazione, sono stati finanziati 20 progetti diversi, per un impegno complessivo da parte della Fondazione pari a un milione di euro. Tale erogazione prevede a sua volta un “effetto leva” di oltre il 300%, che porterà ad un investimento complessivo sul territorio superiore a 3 milioni di euro.

I progetti finanziati:

Comune di Bagno di Romagna

Progetto 'VIAS ANIMAE - Le strade ritrovate. I sentieri storici dell'alta Romagna nella welness valley' nel territorio comunale e nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna

Comune di Bertinoro

Rigenerazione degli spazi aperti pubblici in Centro Storico

Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole

Progettazione e messa in sicurezza del fabbricato all'interno del bastione di Santa Maria a Terra del Sole

Comune di Civitella di Romagna

Adeguamento normativo e funzionale della sala polivalente 'Teatro Giulietta Masini' a Cusercoli

Comune di Dovadola

Intervento di messa in sicurezza dei parapetti del ponte di Treggiolo

Comune di Forlimpopoli

Restauro e risanamento conservativo dell'edificio denominato 'Ex asilo Rosetti'

Comune di Galeata

Completamento del Parco Archeologico di Galeata (area termale della Villa di Teodorico)

Comune di Meldola

Opere di urbanizzazione ed arredo del centro storico e rifacimento pavimentazione Piazza. F. Orsini

Comune di Modigliana

Riqualificazione di edificio ex macello da destinare a centro polivalente e di aggregazione per il tempo libero

Riqualificazione degli spazi espositivi di Palazzo Pretorio

Comune di Portico e San Benedetto

Riqualificazione dei percorsi pedonali e delle aree verdi attrezzate a Portico

Manutenzione straordinaria degli impianti fotovoltaici negli edifici palestra ed ex sede municipio

Comune di Predappio

Interventi di riqualificazione della rocca medievale di Predappio Alta

Progetto per la riqualificazione urbana del centro di Fiumana

Comune di Rocca San Casciano

Recupero impianti sportivi comunali

Comune di Santa Sofia

Recupero e valorizzazione della Sala Milleluci per attività artistiche, culturali, educative

Comune di Tredozio

Intervento sui solai nella scuola primaria e secondaria di Tredozio

Messa in sicurezza della strada comunale Via Rocchigiana

Comune di Verghereto

Realizzazione del percorso pedonale Balze - sorgenti del Tevere

Unione di Comuni della Romagna Forlivese - Predappio

Progetto 'Autunno in Romagna', territori dei comuni aderenti all'Unione