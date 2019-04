Festa Artusiana 2019, pubblicato il bando degli eventi: ideazione e organizzazione del cartellone

Nuovo tassello nella macchina organizzativa della Festa Artusiana: il bando degli spettacoli. È uscito in questi giorni ed è pubblicato nel sito della Festa Artusiana (www.festartusiana.it). Rivolto ad associazioni e operatori attivi nel settore dell’organizzazione di eventi, è aperto all’ideazione, direzione, programmazione e organizzazione del cartellone degli spettacoli per le prossime due edizioni della Festa (2019-2020).

Gli spettacoli sono uno degli assi portanti della Festa Artusiana, in programma in tutte le serate nelle principali vie del centro storico di Forlimpopoli (22-30 giugno). Quattro i luoghi che ospitano gli eventi: piazza Pompilio, via Costa, via Veneto, il fossato della Rocca con il palco per i bambini. La scadenza per prendere parte al bando è il 29 aprile prossimo.

Info

La modulistica per la partecipazione è sul sito del Comune di Forlimpopoli e su quello della Festa Artusiana (www.festartusiana.it). Per informazioni è possibile contattare l'Ufficio Cultura (cultura@comune.forlimpopoli.fc.it – 0543/749237).