Il Bocciodromo di via Ribolle cerca un nuovo gestore: aperto il bando

L'amministrazione comunale ha pubblicato un avviso pubblico per l’affidamento del servizio di gestione del Bocciodromo Comunale al Parco Incontro di via Ribolle. L’affidamento del servizio avrà una durata di cinque anni, a partire dal primo luglio fino al 30 giugno 2023 e il valore del servizio è pari a 5.500 euro (più Iva) per l’intera durata del contratto. La manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata dovrà essere inviata tramite posta elettronica certificata (pec) all’indirizzo e-mail comune.forli@pec.comune.forli.fc.it entro le 11 del giorno 18 giugno. Il bando completo e la modulistica sono disponibili sul sito del Comune di Forlì www.comune.forli.fc.it.