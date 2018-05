Restauro delle facciate del Foro Boario: pubblicato il bando per i lavori

Pubblicato il bando per i lavori di risanamento conservativo e restauro delle facciate del Foro Boario. L'importo complessivo dei lavori è di 470mila euro, di cui 98.018,22 euro per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e 330.196,65 euro di costo della manodopera. Il termine per l’esecuzione dei lavori è di 300 giorni. I documenti di gara sono disponibili all’indirizzo web http://www.comune.forli.fc.it/servizi/bandi, sezione “Comune” poi “Bandi, avvisi, gare, concorsi” poi “Gare di lavori”.

E' previsto il sopralluogo obbligatorio da effettuarsi attraverso appuntamento tra il primo giugno e il 27 giugno. E' possibile ottenere chiarimenti mediante la proposizione di quesiti scritti entro e non oltre il giorno 28 giugno. Le offerte vanno inviate all'indirizzo Comune di Forlì – Protocollo Generale - Piazza Saffi, 8 – 47121 Forlì – all’attenzione della dottoressa Caterina Pantoli. La consegna a mano, a mezzo posta o corriere, deve avvenire entro il 4 luglio alle 13. L'aggiudicazione sarà affidata al prezzo più basso, determinato mediante ribasso unico percentuale sull’importo a base di gara.