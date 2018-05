Lotta agli sprechi, mobilità ed educazione ambientale: il bando "Mause" finanzia i progetti

L'assessorato all'Ambiente del Comune di Forlì ha emanato un nuovo bando per il finanziamento di progetti finalizzati alla sostenibilità ed all'educazione ambientale da sviluppare nel proprio territorio e destinato a diversi soggetti. L’amministrazione civica, proseguendo l’impegno per la promozione di politiche attive sul territorio volte alla sensibilizzazione dei temi dell'educazione e sostenibilità ambientale, anche quest'anno ha stanziato Fondi da destinare a diversi soggetti per la realizzazione di progetti legati al territorio. Col nnuovo bando si cercherà di sviluppare percorsi e progetti su differenti tematiche strettamente connesse tra di loro, come l'educazione all'uso sostenibile delle risorse ambientali, le azioni finalizzate ad evitare lo spreco alimentare, la tutela, la promozione e la valorizzazione della biodiversità, la mobilità sostenibile, l'educazione alla cittadinanza attiva ed alla cura dei beni comuni.

Destinatari del bando di finanziamento sono le organizzazioni non lucrative di utilità sociale – Onlus, in forma singola o associata, che operano nel campo della sostenibilità ambientale e sociale, le scuole ed istituti scolastici di ogni ordine e grado del territorio forlivese, le associazioni studentesche, le associazioni culturali iscritte al registro comunale delle libere forme associative, i gruppi di volontariato ed i privati cittadini. I destinatari delle attività saranno le scuole ed istituti scolastici di ogni ordine e grado, le istituzioni e tutta la cittadinanza. I contributi verranno assegnati con erosione progressiva dello stanziamento. Il bando, la modulistica e maggiori informazioni sono disponibili sul sito dell' ambiente del Comune di Forlì http://ambiente.comune.forli.fc.it/