Mostra dell'Ottocento anche "fuori" dal San Domenico: bando per i progetti culturali locali

La prossima mostra dei Musei San Domenico, che sarà sull'Ottocento, non avrà impatto solo sul grande museo di piazza Montefeltro, ma ci saranno ricadute culturali anche per una serie di soggetti del no-profit e sulle scuole della città che si dimostreranno in grado di proporre dei progetti attinenti alla mostra. La Fondazione mette sul piatto 50mila euro, destinati, col sistema del cofinanziamento, a fare da volano per mettere in moto la cultura cittadina sul tema dell'Ottocento. La Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì ha presentato un nuovo bando proprio finalizzato a valorizzare e promuovere la mostra "Ottocento. L'arte dell'Italia tra Hayez e Segantini", ma anche l'intero patrimonio artistico e culturale del territorio. "Portiamo avanti un'esperienza molto positiva - spiega Roberto Pinza, presidente della Fondazione - in passato sono stati finanziati oltre 500 progetti legati ad arte e cultura, e vogliamo proseguire su questo percorso".

Come sarà la prossima grande mostra

Come è noto, la mostra si terrà ai Musei San Domenico dal 9 febbraio al 16 giugno 2019, e si occuperà della grande arte dell'Italia dell'Ottocento, nel periodo che intercorre tra l'ultima fase del Romanticismo e le sperimentazioni artistiche del nuovo secolo, tra l'Unità d'Italia e la Grande Guerra . Un lasso di tempo che va dal 1850 circa fino al 1911. "Sarà una mostra diversa dalle altre, so che lo dicono tutti, ma questa lo sarà davvero - spiega Gianfranco Brunelli, curatore delle Grandi Mostre per la Fondazione -. Di mostre sull'Ottocento ne sono state fatte tante, ma questa vuole essere l' "Ottocento che non ti aspetti". Illustrerà, con circa 170-180 opere l'arte italiana che mostra la rivoluzione del costume dell'epoca, l'arte che diventa anche forma di denuncia sociale, mostrando un'Italia umile, fatta di contadini e operai. Diverse le sezioni: dalla mitografia dell'arte italiana ai fini della costruzione dell'identità nazionale, alla pittura di storia che descrive quasi in presa diretta le battaglie risorgimentali. Dall'intatta bellezza del territorio italiano dell'epoca alla vita della borghesia che guarda a Parigi, alla figura femminile. Una mostra nella mostra è una selezione di 20 ritratti, tratti da una mostra del 1911 dedicata al ritratto. Da qui ci si avvia verso il futurismo".

Bando da 50mila euro

Gabriele Passerini, responsabile dell'attività istituzionale della Fondazione, illustra regole e obiettivi del bando, che mette a disposizione un budget di 50mila euro. "40mila euro saranno destinati ad enti privati no profit ed enti ecclesiastici, con comprovata esperienza nel settore artistico e culturale. Mentre 10mila euro saranno messi a disposizioni degli istituti scolastici, dalle elementari alle superiori". Per la prima sezione la Fondazione intende finanziare 5 progetti, in cui assieme al capofila si possono presentare altri soggetti non appartenenti al settore culturale, ma per esempio a quello sociale, in una logica di rete. "Con questo bando - prosegue Passerini - vogliamo valorizzare il patrimonio artistico-culturale del territorio forlivese. Potranno essere finanziati eventi teatrali, musicali, cinematografici, eventi espositivi, tutto in un concetto molto ampio di cultura. L'ambito territoriale riguarda il comprensorio di Forlì e due comuni del cesenate, Verghereto e Bagno di Romagna". Passerini sottolinea che non rientrano nel bando "le attività di carattere editoriale e l'acquisto di biglietti per mostre o altri eventi". "Le domande possono essere presentate da subito - conclude - fino alla scadenza dell'11 gennaio. I nostri uffici sono a disposizione per qualunque informazione. Siamo molto fiduciosi, l'anno scorso abbiamo finanziato nove progetti, nel corso degli anni precedenti la Fondazione ha erogato 400mila euro a favore dell'arte e della cultura di questo territorio".