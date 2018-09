Bando per il consulente del verde, rinviata a giudizio l'ex vicesindaca Veronica Zanetti

L'ex vicesindaca di Forlì Veronica Zanetti (per l'ultimo scorcio della scorsa legislatura anche deputato, per effetto di una surroga) dovrà rispondere del reato di turbativa d'asta in tribunale. Il gip del Tribunale di Forlì Monica Galassi ha deciso, infatti, il rinvio a giudizio per Zanetti, ma anche per il direttore generale del Comune di Forlì Vittorio Severi e per Giovanni Morelli, il consulente scelto dal Comune per la gestione del verde pubblico. La prima udienza, col rito ordinario, è fissata per il 23 novembre.

La vicenda deflagrò nel settembre del 2015, portata alla ribalta da Mario Peruzzini, capogruppo della lista "Noi con Drei" e poi "Forlì SiCura", attualmente ancora nella maggioranza di governo della città. Peruzzini portò in Procura, con un esposto, un carteggio interno di e-mail in cui i vertici del Comune si sarebbero introdotti a fondo - secondo le accuse - nella parte gestionale e amministrativa del bando per la scelta del consulente, a tal punto da inserire una serie di previsioni che avrebbero fatto ritagliare un "bando su misura" a favore di Morelli, esperto di verde di Ferrara.

Come è noto, dopo un anno di polemiche crescenti (ma non solo incentrate su questa vicenda) portarono il sindaco a revocarle la delega al Verde. Veronica Zanetti uscì poi dalla giunta a seguito di un rimpasto in cui Drei "sospese" tutti i suoi assessori, per poi appunto non riconfermarne due, tra cui appunto Zanetti. Zanetti è difesa dall'avvocato Carlo Nannini, Severi da Antonio Baldacci e Morelli da Andrea Marzola di Ferrara.