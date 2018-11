Mostre all'Oratorio di San Sebastiano: dal bando si costruisce la programmazione del 2019

Associazioni, e non solo, protagonisti dell'offerta culturale dell'Oratorio di San Sebastiano. Per il 2019 il Comune di Forlì ripropone l'avviso pubblico per integrare, con progetti di privati, la programmazione delle esposizioni artistiche. Anche per il prossimo anno il Servizio Cultura e Turismo dell'amministrazione comunale mercuriale intende stimolare e favorire lo sviluppo di progetti artistici, anche in collaborazione con soggetti terzi, che vedano come spazio privilegiato l'Oratorio di San Sebastiano e che arricchiscano qualitativamente l'offerta culturale del “Quartiere Musei”.

"Visti gli esiti positivi delle passate edizioni, si ripropone la stessa modalità di selezione dei progetti di soggetti terzi, valutandone le caratteristiche qualitative e la loro compatibilità con l'identità e la vocazione del luogo stesso, fatta salva la facoltà di riservare al Comune alcuni periodi dell'anno per la realizzazione di eventi - viene spiegato -. I progetti presentati, quando valutati positivamente, andranno a costituire, insieme alle iniziative organizzate direttamente dal Comune, il calendario della programmazione annuale dello spazio espositivo dell'Oratorio di San Sebastiano".

Associazioni, istituti scolastici, gruppi ed altri soggetti, operanti in ambito socioculturale da almeno 3 anni, potranno presentare le proprie proposte entro venerdì 7 dicembre, in base alle modalità descritte nell'avviso pubblicato all'albo comunale e scaricabile dal sito internet www.cultura.comune.forli.fc.it. Informazioni sull'avviso e sui requisiti necessari per la partecipazione possono essere richieste al Servizio Cultura e Turismo– Unità Musei, telefonando al numero 0543/712602 oppure tramite posta elettronica all'indirizzo musei@comune.forli.fc.it. Per informazioni è possibile rivolgersi al Servizio Cultura e Turismo, Unità Musei (telefono 0543 712627 712633; musei@comune.forli.fc.it).