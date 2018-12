Forlimpopoli, riqualificazione in vista da via Costa fino alla stazione

Buone notizie per Forlimpopoli. Il Comune artusiano si è aggiudicato un finanziamento del bando regionale per la rigenerazione urbana di 704mila euro. A questa cifra si aggiungeranno altri 300mila euro che il Comune stesso metterà per realizzare un progetto di riqualificazione e rigenerazione del centro cittadino, già presentato lo scorso giugno durante la Festa Artusiana, quando il raggiungimento dell’obiettivo era solo un grande sogno.

Essendosi posizionato in un brillante sesto posto nella graduatoria complessiva di 120 comuni che hanno presentato domanda, Forlimpopoli vedrà dunque attuare e diventare realtà la strategia di rigenerazione che investe tutto il centro in un progetto organico e integrato. Il bando prevedeva proprio una visione ampia e coerente che non fosse la realizzazione di obiettivi separati tra loro, ma che guardasse al futuro dell’intera area. È nato così il progetto di rigenerazione urbana intitolato "L'Asse Nord-Sud della qualità e del Gusto" che sviluppa quelli che sono i temi strategici su cui l’amminstrazione lavora da tempo: la qualità della vita, la città artusiana, la rigenerazione, la sostenibilità.