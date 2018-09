Servizio civile, i progetti di Arci: 73 posti disponibili in provincia

Venerdì 28 settembre alle 18 è il termine ultimo per presentare domanda di partecipazione al Servizio Civile. Arci Servizio Civile Forlì promuove nel nostro territorio 9 progetti, per un totale di 73 posti. I progetti presso i Campus di Forlì e Cesena dell'Università di Bologna. "L’Università in mano a Forlì" (16 posti, Campus di Forlì) e "L’Università in mano a Cesena" (13 posti, Campus di Cesena) coinvolgeranno i volontari in servizio civile nelle attività dell'Università di Bologna sia al Campus di Forlì (Biblioteca Ruffilli, Scuole di Economia, Scienze Politiche, Ingegneria, Segreteria, Ufficio Orientamento,), sia nelle strutture del Campus di Cesena (Biblioteche, Scuole di Psicologia e Ingegneria)

Il progetto “Una finestra che illumina la giornata" (7 posti) propone ai volontari attività con ragazzi e adulti diversamente abili all'interno di centri socio-riabilitativi della cooperativa sociale Cad dislocati a Forlì, Dovadola e Santa Sofia. Il progetto "Le tasche piene di sorrisi" (9 posti) propone attività di carattere sociale e assistenziale in Case di Riposo e strutture che accolgono persone anziane (Casa di riposo Pietro Zangheri e Casa di Riposo Orsi Mangelli; Centro Diurno Cad via Campo di Marte). Vengono proposti anche progetti culturali, sportivi e di educazione ai diritti del cittadino. "Cultura in movimento" (6 posti presso Arci, Associazione Cosascuola, Associazione universitaria Koiné, Associazione Fourmusic) e "Storie del Novecento" (5 posti all'Arci, Istituto storico della Resistenza Forlì e Fondazione Alfred Lewin) propongono invece attività in campo culturale e attività di educazione ai diritti del cittadino attraverso la ricerca nei campi della storia e della memoria. Il progetto "Diritti e cittadinanza oggi" (5 posti) coinvolge Ausere Federconsumatori in attività di promozione sociale e dei diritti del cittadino e del consumatore, mentre il progetto "Attiva-mente" prevede attività di promozione dello sport alla Uisp nelle sedi di Forlì (2 posti) e Cesena (2 posti)

Per quanto concerne i progetti in campo ambientale e ecologico. “Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi: conservazione della biodiversità e promozione delle attività compatibili” (5 posti, di cui 2 nella sede del Parco Nazionale a S.Sofia, 3 nella sede del Parco Nazionale a Pratovecchio, Arezzo), propone attività di salvaguardia dell’ambiente e di conoscenza, divulgazione e promozione della biodiversità naturale come patrimonio comune, a partire dal monitoraggio e salvaguardia di alcune specie fino alle attività culturali. "La partecipazione civica attraverso il volontariato e l’associazionismo di promozione sociale sono tratti significativi della storia del nostro Paese, e si radicano nei valori di solidarietà, eguaglianza, giustizia sociale - viene spiegato -. Il servizio civile è un modo con il quale ogni cittadina/o può contribuire a questa grande causa, ed è anche una opportunità per conoscere le proprie capacità e i propri limiti, per crescere ed essere indipendenti".

Con il decreto legislativo del 6 marzo 2017, numero 40, il servizio civile è diventato universale, e punta ad accogliere tutte le richieste di partecipazione da parte dei giovani che, per scelta volontaria, intendono fare un’esperienza di valore formativo e civile, in cui acquisire competenze utili per l’immissione nel mondo del lavoro. Il Servizio Civile dura 12 mesi, per un totale di 1400 ore annue, distribuite in 5 giorni settimanali (in media 30 ore a settimana), con un compenso mensile di 433,80 euro. Possono partecipare tutti i cittadini e le cittadine italiane, i cittadini UE e i cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti di età compresa tra i 18 e i 29 anni (non compiuti). La domanda per i progetti sopraindicati deve essere consegnata alla sede di Arci Servizio Civile in Viale F.lli Spazzoli 49, Forlì entro la data del 28 settembre 2018. Per informazioni: tel 0543/409483 e mail forli@ascmail.it, website www.arciforli.net/arciserviziocivile.