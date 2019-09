Santa Sofia, bando per il servizio civile: Asp e Comune cercano giovani volontari

Sono stati recentemente pubblicati i bandi per la selezione di volontari del Servizio Civile Nazionale e Regionale. La scadenza per la presentazione domande è fissata per il 10 ottobre. Potranno presentare domanda i ragazzi e le ragazzi di età compresa tra i 18 e i 28 anni. Nel comune di Santa Sofia, tre sono i progetti attivi: “Cultura No Limits”, “A Fianco Dell'Altro” e “La Mia Scuola”. Per quanto riguarda “Cultura No Limits”, sono due i posti destinati ai giovani volontari che svolgeranno attività di tipo culturale, promozionale e turistico presso il Comune di Santa Sofia. “A Fianco Dell'Altro” è invece un progetto che si svolgerà in ambito sociale e, a Santa Sofia, sono tre i posti disponibili presso l'Asp San Vincenzo de' Paoli. Nella cornice del progetto “La Mia Scuola”, il Comune di Santa Sofia sta invece cercando due volontari, i quali presteranno servizio presso l'Istituto Comprensivo del paese.



Oltre a questi sono inclusi nel Bando progetti redatti da altri Enti, inclusi negli allegati al Bando della Regione Emilia Romagna. L'amministrazione comunale consiglia di prendere visione della totalità dei progetti inclusi nel Bando al fine di avere una completa consapevolezza delle opportunità offerte dallo stesso, anche negli enti vicini". Il bando è scaricabile dal sito http://www.romagnaforlivese.it/ Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domande on Line (Dol) raggiungibile tramite pc, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it. Le domande di partecipazione devono essere presentate entro e non oltre le 14 del 10 ottobre. Per accedere ai servizi di compilazione e presentazione domanda sulla piattaforma Dol è necessario munirsi di Sistema Pubblico di Identità Digitale. Per ulteriori informazioni è possibile contattare l'incaricato dell’Unione di Comuni della Romagna forlivese – Unione Montana, Luciano Torricella, dal lunedì al venerdì: dalle 8,30 alle 13,30; con una delle seguenti modalità: telefono 0543 926028; e-mail:luciano.torricella@romagnaforlivese.it.