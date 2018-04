"Bando Sport" da 300mila euro: ecco i 40 progetti che la Fondazione finanzierà

A soli due mesi dalla scadenza della seconda edizione del bando dedicato allo sport, o meglio alla pratica sportiva con particolare riferimento ai giovani e alle categorie più deboli del forlivese, la Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì ha già raccolto e valutato le 40 domande pervenute, riconoscendo a ciascuna realtà del territorio un contributo proporzionato alla continuità operativa e solidità organizzativa, alla qualità dei contenuti dell’attività proposta, e alle reti attivate, per un investimento complessivo pari a 300.000 euro, che contribuiranno a sviluppare progetti per oltre 3,3 milioni di euro. Il Bando mirava in particolare al potenziamento e alla valorizzazione dello sport non professionistico come pratica educativa e preventiva, in grado di incidere sulla salute psico-fisica delle giovani generazioni strumento per prevenire l’aggravarsi di forme di marginalità e disagio sociale giovanile, facilitando l’inclusione sociale e promuovendo la diffusione di valori quali lealtà, rispetto e solidarietà.

I progetti finanziati

Ass. Sport. Dil. Volley Forlì: sostegno al settore giovanile Volley School

A.C. Olimpia Forlì Dilettantistica - Forlì: avviamento e promozione del calcio femminile nella stagione 2017-18

A.C.D. Fratta Terme - Bertinoro: progetto 'Avviamento sport giovanile', Fratta Terme

A.S.D. Basket Forlì: progetto di formazione educativa 'Scuola basket'

A.S.D. Edera Atletica Forlì: iniziative proposte alla cittadinanza e alle scuole

A.S.D. Ever Green - Meldola: progetti 2018

A.S.D. Forum Tennis - Forlì: 6° Torneo Internazionale (I.T.F.) di Tennis in Carrozzina 2018 - Città di Forlì

A.S.D. Libertas Danza - Forlì: spettacolo degli allievi 2018, Forlì e Predappio

A.S.D. Libertas Volley Forlì: progetto 'Lo Sport di gruppo per la crescita sociale dei giovani'

A.S.D. Oneteam Basket Forlì: progetto 'OneTeam', Forlì, Forlimpopoli, Bertinoro, Meldola

A.S.D. Pianta - Forlì: progetto: ' Il calcio come strumento di educazione fisica, di aggregazione e integrazione rivolto ai giovani'

A.S.D. Pool Forlì Junior - Forlì: attività motoria polivalente e progetto di psicomotricità, Comune di Forlì e zone limitrofe

A.S.D. Tennis Villa Carpena - Forlì: scuola di tennis

A.S.D. Vecchiazzano - Forlì: progetto 'Tutti in campo: per un attività sportiva inclusiva e partecipata' - II anno

AICS - Com. Provinciale Forlì-Cesena: progetto 2017/2018 'Un anno di sport', Forlì, Castrocaro Terme e Portico di Romagna

ASD Forlimpopoli Calcio 1928 A.S.D. - Forlimpopoli: scuola calcio 2018, Forlimpopoli e Bertinoro

ASD Libertas Incontro Senza Barriere - Forlì: attività sportive per ragazzi con disabilità medio-grave

ASD Polisportiva Edera - Forlì: progetto 'Lo sport è salute', Forlì e Comprensorio dei comuni della provincia Forlì-Cesena

ASD Tigers Basket 2014 - Meldola: progetto 'ASD Tigers Basket 2014', Forlì, Meldola, Forlimpopoli

ASD Wbsc Supercamp - Forlì: borsa di studio sportiva per atleti meritevoli del territorio al Wbsc Supercamp 2018, Santa Sofia

Ass. Arcobaleno i colori del movimento Forlimpopoli: progetto 'Giocoartusi e le accademie dei giochi sport', Forlimpopoli

Ass. Sportiva Dil. Libertas Nuoto Forlì: avviamento al nuoto di bambini e ragazzi

Ass. Sportiva Dil. Pgs Pianta - Forlì: progetto 'Educare e integrare attraverso lo sport

Ass. Sportiva Dilett. Artusiana Basket Forlimpopoli: scuola di basket artusiana di Forlimpopoli

Ass. Sportiva Dilett. Polisportiva S. Sofia - Santa Sofia: progetto 'Lo sport come stile di vita nel rispetto dei compagni e degli avversari', Santa Sofia, Civitella di Romagna, Meldola e Galeata

Associazione Sportiva Dilettantistica La Balena - Forlì: progetto 'Un'avventura di sport che abbraccia tutti!’

Centro Prov.le Sportivo Libertas - Forlì: attività istituzionale 2018, Forlì e zone limitrofe

Centro Sportivo Italiano - Com. Prov.le di Forlì: attività sportiva annuale, Forlì e Provincia

Circolo Schermistico Forlivese ASD - Forlì: attività istituzionale e Progetto 'Scherma Scuola'

Dinamica - Ass. Cult. Sportiva Dilett. - Forlì: progetto 'Sport e movimento, imprevedibili dinamiche di vita'

Libertas Green Basket Forlì: progetti 'Scuole a palazzo' (scuola primaria) e 'In viaggio con la palla' (scuola primaria e secondaria), Forlì e Provincia

Polisportiva Azzurra Ass. Sportiva Dilettantistica - Forlimpopoli: progetto scolastico 'Azzurra 2018' e attività sportiva, Forlimpopoli, province di Forlì-Cesena e Ravenna

Polisportiva Cava Sezione Ginnastica - Forlì: progetto 'CavaGinSport 2018: 30 anni di ginnastica per uno sport educativo, inclusivo e per tutti', Forlì, Predappio, Cesenatico, Bagno di Romagna

Soc. Ginnastica Dil. A.&G. Mercuriale - Forlì: anno sportivo 2018, Forlì, Forlimpopoli, Castrocaro Terme, Bertinoro

Softball Club Forlì ASD - Forlì: progetto 'Softball, Baseball e Scuola'

U.S. Edelweiss Jolly ASD - Forlì: progetti 'Crescere e socializzare con lo sport del calcio', 'Gioco/sport: calcio', 'Lo sport è per tutti: giochiamo insieme', 'L'importanza della psicomotoria'

U.S. Forti e Liberi - Sezione Ciclismo - Forlì: attività propedeutica al ciclismo

Ufficio Scolastico VII - Ambito territoriale per la Provincia di Forlì-Cesena: attività Sportiva Scolastica 2017/2018 - Avviamento alla pratica sportiva - Campionati Studenteschi, Forlì e nel comprensorio forlivese e provinciale

Uisp - Unione It. Sport per tutti - Com. Prov.le di Forlì-Cesena: progetto 'La cultura sportiva attraverso l'educazione al sociale', Forlì

Unione Ciclistica Scat Ass. Dilettantistica - Forlì: avviamento e crescita agonistica e tecnica di giovani ciclisti, Forlì e Faenza