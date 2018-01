Nuova gestione del Diego Fabbri: ultimi giorni per il sopralluogo in teatro

Ultimi giorni per effettuare il sopralluogo al "Diego Fabbri" nell'ambito del bando pubblicato dall'amministrazione comunale per l'affidamento della gestione in convezione delle attività del teatro. C'è tempo fino al 31 gennaio. L'obiettivo del bando, informa il Comune, "è garantire qualità, equità, trasparenza e nel contempo economicità, efficacia ed efficienza. Inoltre, uno degli scopi principali del bando è la riduzione della spesa nell'ambito delle attività teatrali, in termini di risorse economiche, risorse umane e di migliore risposta del servizio alle esigenze del pubblico".

L'amministrazione mercuriale intende, quindi, procedere alla ricerca di un soggetto esterno "dotato di esperienza comprovata, di spessore culturale documentato e di capacità organizzativa e gestionale nel settore della programmazione e della produzione di spettacoli teatrali, con il quale verrà sottoscritta una convenzione della durata di sei anni". Bando di gara, disciplinare, modulistica e documenti di progetto sono disponibili sulla pagina web del Comune di Forlì, sezione bandi, avvisi, gare e concorsi.

Il termine di scadenza è fissato alle 10 del 20 febbraio, mediante consegna a mano all’Unità Logistica Gare e Coordinamento del Servizio Contratti Gare Logistica e Sport, piazza Saffi 8, Forlì. Se consegnato a mezzo posta, mediante Raccomandata con ricevuta di ritorno, o posta celere o postacelere con ricevuta di ritorno, o a mezzo corriere, il plico dovrà pervenire esclusivamente all’indirizzo Comune di Forlì – Protocollo Generale, piazza Saffi n. 8, 47121 Forlì, entro il giorno precedente la gara, e precisamente entro il giorno 19 febbraio.