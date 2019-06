Barbara Semeraro di Forlì e il Campione del Mondo Beppe Bergoni in campo per la "Partita del Sorriso"

Sabato allo Stadio Comunale di Voghera (Pavia), la Nazionale di Calcio di “Miss Mamma Italiana” composta dalle mamme vincitrici di fascia del concorso, dalla sua prima edizione ad oggi (il team, è nato con l’intenzione di sostenere iniziative a scopo benefico in tutta Italia, con la dolcezza ed il sorriso delle mamme italiane) ed allenata da Pierpaolo Maretti, ha partecipato al “Quadrangolare del Sorriso”, evento patrocinato dal Comune di Voghera e promosso dall’Associazione Onlus “Controvento” di Voghera, associazione che opera a favore dei bimbi e dei ragazzi con disturbi dello spettro dell’autismo, a fianco dell’Associazione “Controvento”, ha fattivamente collaborato per le fasi organizzative, Marisa Mulazzi (di Voghera), eletta “Miss Mamma Italiana Gold Solare 2018”.

Tra le calciatrici “Miss” scese in campo anche Barbara Semeraro, 44 anni, di Forlì, vincitrice di fascia nazionale “Miss Mamma Italiana Sponsor Top 2016” e Capitano della Nazionale di Calcio di “Miss Mamma Italiana”. Oltre alla Nazionale di Calcio di “Miss Mamma italiana”, hanno partecipato, la sezione di mamme e donne del Comune di Voghera e del territorio, i “Bindun” (compagine composta da ex calciatori dell’Inter e da personaggi del mondo dello spettacolo) ed il Team “Giorgi Friends”. Davvero tanti i personaggi presenti, come il Campione del Mondo del 1982 Beppe Bergomi, l’allenatore Giuseppe Sannino, l’ex calciatore del Venezia e del Vicenza Stefano Civerati, il cantante dei Matia Bazar Fabio Perversi, il mimo Simone Barbarato di Zelig e dell’Isola dei Famosi e Beppe Altissimi di Colorado.

Dopo questa importante iniziativa sportiva legata al mondo della solidarietà, il motore organizzativo del concorso “Miss Mamma Italiana”, di cui è Patron Paolo Teti, è proiettato alle Fasi Finali della 26° edizione di “Miss Mamma Italiana” fascia di età 25/45 anni, che si svolgeranno a Gatteo Mare - Riviera Romagnola, nei giorni 20, 21, 22 e 23 giugno.

Per informazioni ed iscrizioni gratuite, tel. 0541 344300 o www.missmammaitaliana.it