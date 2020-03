Barcollante al banco per aver alzato troppo il gomito. Il barista continua a servirlo: denunciato

Ha venduto alcolici ad un ubriaco che si è presentato al banco barcollando. Il tutto alla presenza degli agenti della Volante dell'Ufficio Prevenzione Generale della Polizia di Stato di Forlì. Il barista, 58 anni, è stato denunciato a piede libero per aver violato gli articoli 690 e 691 del codice penale. Questo disposto normativo prevede sanzioni penali per "chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, cagiona l'ubriachezza altrui, somministrando bevande alcooliche", comportamento punito con "l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da 30 a 309 euro", e per "chiunque somministra bevande alcooliche a una persona in stato di manifesta ubriachezza" nel qual caso la sanzione penale applicabile dal Giudice consiste ne "l'arresto da tre mesi a un anno".

In caso di condanna, l’esercente potrebbe anche ricevere un provvedimento di sospensione dall'esercizio. L’accertamento è avvenuto nell’ambito di più ampi controlli svolti dalle Volanti per contrastare episodi di degrado urbano e svolgere un efficace attività di controllo del territorio, anche sulla base di precise segnalazioni pervenute nel tempo alle autorità ad opera di cittadini che lamentavano situazioni critiche in alcune zone cittadine. Durante il controllo amministrativo del bar, e contestuale identificazione degli avventori presenti (alcuni dei quali già noti alle forze dell’ordine), il barista incurante della presenza degli agenti ha venduto alcolici ad una persona in stato di manifesta ubriachezza, tanto che si era pure approssimato al banco barcollando.

La violazione è stata quindi verificata in flagrante, così che i poliziotti hanno ritenuto di svolgere altri approfondimenti dai quali è risultato come lo stato di ubriachezza dell’avventore fosse conseguente ad altre numerose consumazioni fatte nello stesso bar. Da qui la duplice attribuzione dei reati previsti dal codice penale. Al cliente è invece stata contestata la violazione amministrativa prevista dall’articolo 688 del codice penale, per essere stato trovato in luogo pubblico in stato di manifesta ubriachezza (102 euro di multa).