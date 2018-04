Barcollava in bicicletta in pieno pomeriggio, era completamente ubriaco: denunciato

Barcollava, ma non mollava... la bicicletta. I carabinieri di Forlì martedì nel primo pomeriggio sono dovuti intervenire in via Cristoforo Colombo in quanto era stato segnalato un ciclista che zigzagava vistosamente in mezzo all'intenso traffico di quella strada che porta in stazione, intorno alle 15,30. I carabinieri hanno potuto constatare che il conducente, un nigeriano richiedente asilo di 28 anni, si trovava alla guida in stato di ebrezza con un tasso del 2,4 quindi quasi cinque volte oltre il consentito. E' quindi scattata la denuncia per guida in stato d'ebrezza (la denuncia scatta anche nei confronti di chi, anche non munito di patente, si trovi alla guida di un veicolo, bici compresa).