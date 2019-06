Vecchio pioppo cede all'improvviso e crolla sulla strada: nessun ferito

Un vecchio pioppo è improvvisamente controllato alle prime luci dell'alba di venerdì in via Del Canale, a Barisano. Il fatto è avvenuto intorno alle 6.30 ed ha richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco per la rimozione. La strada è stata temporaneamente interrotta al traffico. Fortunatamente non vi sono stati feriti. Sul posto sono intervenuti per coordinare la viabilità anche gli agenti della Polizia Locale dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese.