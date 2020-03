"Battaglia senza colori", il Roma club Forlì dona 1000 euro alla Protezione civile

Nella giornata di venerdì, in piena emergenza Covid-19, il Roma club Forlì ha inviato con bonifico bancario al Coordinamento Provinciale di Forlì-Cesena della Protezione Civile l'importo di 1.000 euro che rappresenta il ricavato della raccolta fondi operata tra i propri associati.

L'iniziativa è stata ideata al fine di permettere l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale (D.P.I.), che risultano necessari per svolgere in sicurezza le proprie mansioni, durante questo periodo di emergenza sanitaria.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Si tratta di un piccolo gesto, ma rappresenta un segno di vicinanza agli operatori impegnati nella difficile battaglia contro il virus, che non conosce colori, e del nostro modo per dire grazie a coloro che sono in prima linea. Nessuno, alla luce di quanto accade, deve rimenere estraneo al grande sforzo collettivo in atto". Alessandro Pinzari (presidente), Filippo Ercolani (vicepresidente) ed il Consiglio Direttivo ringraziano tutti i soci ed amici del club che hanno dimostrato sensibilità e contribuito all'iniziativa.