La Bcc al San Domenico per la mostra del 500: riprese al dipinto di Tiziano

La mostra "L’Eterno e il tempo tra Michelangelo e Caravaggio" ha ospitato lunedì la troupe degli operatori della Bcc, che hanno effettuato le riprese al dipinto di Tiziano Ritratto di Paolo III e i nipoti Alessandro e Ottavio Farnese, eccezionalmente esposta ai Musei San Domenico, concesso in prestito temporaneo dal Museo di Capodimonte di Napoli. Le riprese verranno utilizzate per il documentario che la Bcc sta creando su Tiziano Vecellio, uno dei grandi artisti del Cinquecento esposti a Forlì. Il documentario è stato realizzato per il celebre programma inglese "Britain's Lost Masterpieces", l’affermata serie che rintraccia dipinti persi e nascosti in musei e gallerie grazie all’opera dell’amatissimo Art Detective Bendor Grosvenor, presente in visita alla mostra.