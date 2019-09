Beatificazione di Benedetta, l'assessore Tassinari: "Riguarda anche la società civile e la sua cultura nichilista"

“La beatificazione di Benedetta Bianchi Porro non riguarda solo la Chiesa, ma anche la società civile forlivese. In particolare quelle realtà che come assessore vivo da alcuni mesi: lo stato sociale e la famiglia”: è l'intervento dell'assessore Rosaria Tassinari, assessore comunale al welfare e alla famiglia. Domenica Benedetta sarà proclamata beata, ma la venerazione e la preghiera nei suoi confronti è viva già da decenni.

Aggiunge Tassinari: “In una società dominata dalla cultura nichilista come quella attuale, il messaggio che emerge dalla vita e dagli scritti di Benedetta è positivo, anche nelle situazioni più difficili, come la malattia, la sofferenza e il dolore. 'La vita – scrive Benedetta- è meravigliosa anche nei suoi aspetti più terribili'. Tutto il contrario della mentalità attuale. In una società dominata dal pessimismo e dalla mancanza di futuro, tutta ripiegata solo sul presente, il messaggio di Benedetta che arriva dai suoi scritti ci aiuta a guardare il domani e il futuro, come ci indicano alcuni titoli dei tanti libri su di lei, da 'Il volto della speranza' a 'Vivere è bello'. La nostra società è dominata dall’individualismo, mentre Benedetta ci richiama alla realtà sociale, perché la vita è Abitare negli altri”.

“Lo stato sociale ha bisogno di mezzi e di strutture, che però da sole non raggiungono gli obiettivi, senza una visione umana e collettiva degli operatori che animano il sociale. Nonostante i suoi problemi di salute, Benedetta aveva scelto di studiare medicina all’università statale di Milano “per aiutare gli altri”. Bene ha fatto l’università di Bologna con sede a Forlì, che da anni ha istituito un corso di alta formazione in economia e management dedicato a Benedetta, sottolineando così l’importanza del suo messaggio positivo anche in settori che possono sembrare lontani da lei, come l’economia, perché lei è portatrice di umanesimo integrale, che interessa cioè tutti gli aspetti della vita. Per questi e molti altri motivi, il messaggio di Benedetta è sociale, perché aiuta a pensare, a riflettere, a non disperare e ad avere fiducia e speranza, anche quando il mondo, la cultura e le strutture sociali fanno fatica a indicarci questi valori che sono alla base del vivere in società”.