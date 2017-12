"Beccata" senza biglietto dà false generalità e finisce nei guai

E' di tre denunce il bilancio di una serie di controlli svolti giovedì dagli agenti delle Volanti della Questura di Forlì. In via Achille Cantoni sono stati identificati diversi extracomunitari. Uno di questi, un tunisino di 22 anni, senza fissa dimora, è risultato clandestino. Dopo esser stato identificato e fotosegnalato, è stato denunciato a piede libero. Nei guai, con l'accusa di false dichiarazioni sulla propria identità, è invece finita una campana di 25 anni. La giovane si trovava in via Ravegnana, quando ha segnalato alla Polizia di esser pedinata da due uomini. Dagli accertamenti è emerso che i soggetti non erano altro che dipendenti di Start Romagna che l'avevano sorpresa senza biglietto e che la stavano seguendo per il verbale. La ragazza ha fornito alla presenza dei poliziotti delle generalità che sono risultate differenti da quelle indicate sulla carta d'identità. La bravata l'è costata una denuncia. Alcune ore più tardi è stato pizzicato senza biglietto sul bus in Piazzale Martiri d'Ungheria un nigeriano di 32 anni. L'extracomunitario, identificato con la richiesta d'asilo politico, è stato denunciato per il rifiuto d'indicazione sulla proprià identità.