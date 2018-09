"Beccati" mentre imbrattavano il sottopasso della Tangenziale: due vandali nei guai

"Beccati" mentre stavano imbrattando il muro del sottopassaggio della tangenziale di Forlì. Due ventenni, residenti nel Forlivese, sono stati denunciati a piede libero dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Corso Mazzini con l'accusa di "imbrattamento e deturpamento di beni immobili pubblici dello Stato" in concorso. Dalle immediate indagini e dal modus operandi, non si esclude che gli stessi siano responsabili di altri imbrattamenti di muri per la città mercuriale. Nel corso della perquisizione personale sono state infatti rinvenute una ventina di bombolette spray.