Befana in centro, scatta il conto alla rovescia: musica e sorprese in piazza Saffi

Conto alla rovescia per la 27esima edizione della tradizionale Befana dei Quartieri in programma lunedì 6 gennaio 2020. "Ci saranno musica e sorprese in Piazza Saffi e deliziose attività per bambini in piazzetta San Carlo", annuncia l'assessore al centro storico, Andrea Cintorino. Dalle 10.30 alle 12 in Piazzetta San Carlo appuntamento con "Ortaggi e miraggi. Colori e sapori con le alchimie della Befana", un laboratorio creativo con colori ed elementi naturali e famiglie nella Casetta di cristallo. Alle 11.30 premiazione del contest fotografico ufficiale di Piazze d’Incanto 2019 “Cartoline dal Natale”, promosso dall’associazione culturale “Postcards, cartoline da Forlì” in collaborazione con Comune di Forlì e Fiera di Forlì.

Alle 12 arriva la "Befana con … i Vigili del Fuoco", tradizionale discesa acrobatica della Befana dal campanile di San Mercuriale e distribuzione delle calzette ai bambini. In Piazza Saffi sarà possibile acquistare i tagliandi per ritirare le calze che la Befana distribuirà dopo la sua discesa acrobatica.



Il ricavato sarà devoluto alla Pediatria dell'Ospedale di Forlì. In caso di maltempo la distribuzione delle calzette avverrà in Piazzetta San Carlo, nella Casetta di cristallo. Alle 16 al Teatro Diego Fabbri "Sotto la neve – Minuetto d'inverno" di Marcello Chiarenza con Mariolina Coppola e Maurizio Casali; musiche di Carlo Cialdo Capelli – regia di Marcello Chiarenza. Sotto la neve dipinge con allegria e poesia l’alternanza del caldo e del freddo nel ciclo delle stagioni. Suggestive ed originali magie sceniche - piume, fiocchi, manti di neve, magici abiti che si ricoprono di neve o di fiori - e buffe avventure del Signor Bianco e della Signora Verde regalano uno spettacolo giocoso e poetico che resterà nel cuore di grandi e piccini. Un delizioso, magico mondo di emozioni. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti (biglietteria del Teatro aperta dalle 15.15) organizzato da: Accademia Perduta/Romagna Teatri.

Feste anche nei quartieri. Sabato Festa della Befana a San Martino in Strada, domenica a Bussecchio; ai Romiti; a San Benedetto; e a Vecchiazzano; Lunedì festa a Ca' Ossi e a Bagnolo.

