Befana, Civitella come ogni anno regala spettacolo: la vecchia si cala dalla torre civica - FOTO

Come ogni anno Civitella regala emozioni per la notte della Befana. Centinaia e centinaia di persone si sono riversate in piazza Matteotti, nel pieno centro storico del paese in alta val Bidente, per vedere la ‘vecchia’ calarsi dalla torre civica dell’orologio. Di fronte ad un falò, tra festosi gruppi di Pasqualotti che dal primo pomeriggio cantavano in allegria per le via del paese, tantissimi bambini hanno atteso, tra truccabimbi e momenti di svago, che la Befana arrivasse a bordo della propria scopa per poi scendere dalla torre simbolo di Civitella.

La discesa della ‘vecchia’ più amata dai piccoli è stata anticipata da un bellissimo video, girato grazie alla preziosa collaborazione dell’Accademia del Cinema di Bologna, nella quale si vede la Befana sorvolare i cieli di tutto il mondo: dalle Maldive a Roma, passando per New York fino ad arrivare prima alla torre di Pisa e poi a quella di Civitella. Intorno alle 21:30 il momento clou: dopo un lancio di palloni, dolci, giocattoli, magliette della Pallacanestro Forlì 2.015, la nonnina ‘free-climber’ è scesa dalla torre ed ha consegnato personalmente le calze a tutti i bimbi intervenuti, che hanno approfittato dell’occasione anche per un simpatico selfie con la Befana. Lo show si è chiuso con un pirotecnico spettacolo di fuochi d’artificio. La manifestazione è stata organizzata dalla Pro Loco di Civitella con la collaborazione dell'amministrazione comunale, il distaccamento Vigili del Fuoco, Auser, Fiera dei Santi, Diego Fabbri, Avis e Carnevale civitellese.

Ma non è finita, perché l’instancabile Befana civitellese non si ferma qui. Domenica, in occasione del match di pallacanestro serie A2 tra Unieuro Forlì e Basket Bergamo 2014, la vecchia sarà presente “a sorpresa” sul parquet all’Unieuro Arena. In occasione dell’incontro, tutti gli under19 entreranno gratis (sempre con documento d'identità da presentare alla cassa) nel terzo anello giallo.