"Moto Befana" al villaggio Mafalda con le Abarth e la Lamborghini della Polizia

Per l'Epifania delle speciali befane motorizzate sono arrivate al Villaggio Mafalda della Cooperativa Paolo Babini. Per l’undicesimo anno la generosità della Vecchina ha contaminato piloti di auto e bikers che in gran parata hanno animato il pomeriggio di tutti i presenti, ma soprattutto per regalare un sorriso agli ospiti delle case famiglia del forlivese, ognuno dei quali ha ricevuto un regalo personalizzato dalle mani delle befane motorizzate capitanate da Ermes Gordini, l’organizzatore della manifestazione.

Tante famiglie, tanti bambini: un pomeriggio insieme, in serenità, per un appuntamento che ormai è diventato un rito, alla cui riuscita hanno contribuito diversi partner, ogni anno più numerosi. A rappresentare il Comune di Forlì c’era l'assessore al Welfare e alla Famiglia, Rosaria Tassinari. Come sempre presente l’Abarth Club Romagna, che da tempo collabora con la Paolo Babini anche ad altri progetti educativi; la polizia ha portato una meravigliosa Lamborghini che ha fatto la felicità di grandi e piccini.

Madrina onoraria della manifestazione è stata Alice Leccioli, salita di recente agli onori della cronaca per aver ricevuto da un donatore anonimo un esoscheletro che le permette di camminare, che con la sua voglia di vita ha contagiato tutti i presenti. Vecchi e nuovi protagonisti per un unico obiettivo: la solidarietà.