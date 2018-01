Epifania col sorriso per i piccoli pazienti: tante "Befane" in arrivo all'ospedale

Saranno davvero tante sabato le generose "Befane" che verranno a far visita ai bimbi dell'ospedale di Forlì. Inizierà la giornata la Befana del quartiere Romiti, che arriverà alle 9,30 nel reparto di pediatria per distribuire doni ai piccoli pazienti. Verrà seguita alle 11 da quella della Croce Rossa Italiana-Comitato di Forlì. Alle 15, nello stesso reparto, una delegazione del Rotary Club Forlì porterà in dono alcune calze piene di giochi e dolciumi per i bambini ricoverati, con la collaborazione dei Clown di corsia, che già operano nei reparti. Infine, alle 16, saranno i giocatori della Pallacanestro 2.015 Forlì Unieuro a portare doni e a intrattenere i piccoli pazienti prima nel reparto di Ostetricia e Ginecologia e successivamente, alle 16,30, nel reparto di Pediatria.