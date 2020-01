La Befana dei Romiti porta la calza ai bimbi ricoverati al Morgagni-Pierantoni

La Befana del comitato di quartiere Romiti ha fatto visita domenica mattina ai bambini ricoverati nel reparto di Pediatria dell'ospedale Morgagni - Pierantoni di Vecchiazzano, portando loro la tradizionale calza. Un simpatico momento di allegria anche con il personale del reparto e i genitori dei piccoli ricoverati in questa giornata di festa, che chiude il periodo natalizio. E' stato, spiegano dal comitato di quartiere, un momento per "alleviare la permanenza in ospedale ai bambini degenti e alle loro famiglie. Il momento della visita, è stato caratterizzato dalla grande simpatia della Befana, che ha scherzato con i bimbi e il personale di Pediatria".

L'iniziativa è opera del Comitato di Quartiere Romiti, che ha deciso di rendere questo momento uno dei tanti appuntamenti ricorrenti nel corso dell'anno. "Grazie all'iniziativa del Comitato del Quartiere Romiti e il supporto di molti amici sono possibili donazioni che hanno lo scopo di farsi presenti a chi in un momento di difficoltà può trovare in queste visite un momento di svago e di leggerezza", viene evidenziato