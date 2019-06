Aspettando il Festival di Castrocaro, Belen lancia su Facebook l'hastag "onorata"

"Onorata". Belen Rodriguez inizia il countdown all'edizione 2019 del Festival di Castrocaro postando su Facebook una sua immagine che la ritrae in tutta la sua mozzafiato bellezza. La showgirl argentina sarà infatti la regina della kermesse canora che andrà in onda il prossimo settembre su Rai 2. A commento della foto Belen ha scritto inoltre "qualcosa sta arrivando", senza svelare nulla dell'appuntamento di fine estate che la vedrà protagonista in Piazza d'Armi. L'organizzazione della manifestazione, dopo l'indizione di un nuovo bando da parte dell'amministrazione comunale, è stata affidata Lucio Presta, agente di spettacolo di fama, presidente di 'Arcobaleno Tre', collaboratore per 5 anni al Festival di Sanremo. Belen sarà affiancata dal compagno Stefano De Martino, mentre la presidenza della giuria andrà a Simona Ventura.

L'organizzazione di Arcobaleno Tre ha promesso inoltre ospiti tra i vincitori di X Factor, The Voice e forse anche Amici, perché quando si parla di voci nuove è necessariamente a questo mondo che bisogna far riferimento. Quest’anno il Festival inizia prima: da giovedi 4 luglio per dieci giovedì (dalle ore 20,45) i Big della tv si racconteranno nel nuovissimo Anfiteatro estivo del Padiglione delle feste (ex Silvanella, Donna Summer). A condurre le interviste sarà Giovanni Terzi e “Aspettando il Festival” diventerà l’appuntamento estivo. Paolo Bonolis, Simona Ventura, Rita dalla Chiesa e tanti altri personaggi della nostra tv saranno svelati. Tutti gli “Incontri al Tramonto” saranno ad ingresso gratuito.