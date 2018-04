Fiocco rosa per la modella Benedetta Zoli: è nata la primogenita Ginevra

Fiocco rosa dentro l'uovo di Pasqua della modella forlivese Benedetta Zoli. La giovane 30enne, fidanzata con Andrea, ha dato alla luce pochi giorni fa la piccola Ginevra. "Quando ti hanno messa lì accanto ho respirato la vita - ha scritto la neo mamma sul proprio profilo Instagram -. Ero così emozionata da non riuscire neanche a piangere, volevo solo fermare il tempo e guardarti per sempre. Sono mamma ed io avrò cura di te".

La modella professionista è divenuta famosa per aver partecipato alla finale di Miss Italia nel 2008, entrando nel gruppo delle cento più belle del belpaese con il titolo di Miss Romagna. In passato, oltre ad aver partecipato a svariati concorsi di bellezza, ha collaborato anche con cantanti del calibro di Pitbull e Snoop Dog per alcuni loro video musicali. Per Benedetta e Andrea inizia una nuova vita con la piccola Ginevra.