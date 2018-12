Benedetta Bianchi Porro, annunciata la data della beatificazione

Benedetta Bianchi Porro sarà beatificata a Forlì sabato 14 settembre alle 10.30. Officerà la messa solenne in Cattedrale il cardinale Angelo Becciu, Prefetto per la Congregazione delle cause dei Santi. Lo comunica il vescovo di Forlì-Bertinoro, Livio Corazza, dopo aver avuto la conferma della data dal cardinale Becciu e l’approvazione finale dalla Segreteria di Stato Vaticana.

La notizia giunge a completamento di quella annunciata il 7 novembre scorso quando Papa Francesco aveva autorizzato la Congregazione per le cause dei Santi a promulgare il decreto che ha riconosciuto il miracolo avvenuto per intercessione della Venerabile forlivese, la guarigione improvvisa di un giovane di Genova, Stefano Anerdi, che nel 1986, a 20 anni, era andato in coma, in seguito ad un incidente automobilistico.

"Avevamo gioito, tutta la nostra comunità e i devoti di Benedetta in Italia e nel mondo alla notizia del riconoscimento del miracolo - afferma Corazza -. Ora conosciamo anche la data della beatificazione. E’ un bellissimo regalo di Natale per tutti”.