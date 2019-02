Radio Maria torna ad occuparsi della Beata Benedetta Bianchi Porro, giovane romagnola nativa di Dovadola e morta a soli 27 anni a Sirmione del Garda, dopo un lungo calvario segnato da malattie e sofferenze indicibili. L’emittente cattolica di preghiera e di promozione umana aveva seguito il 23 gennaio scorso la solenne Messa tenutasi nell’Abbadia di Dovadola nel 55esimo anniversario della morte di Benedetta, cerimonia preceduta dall’annuncio di Papa Francesco il 7 novembre scorso di autorizzazione alla Congregazione per le cause dei Santi a promulgare il decreto di beatificazione, dopo aver riconosciuto un miracolo avvenuto per intercessione della Venerabile. Ora, all’interno della trasmissione “Serata sacerdotale” in onda in diretta giovedì, dalle ore 21.15 alle 22 circa, i conduttori si soffermeranno sulla vita di Benedetta e sul suo messaggio di amore e di fede.