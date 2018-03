Benvenuto Thomas: fiocco azzurro per il cantante lirico internazionale Daniel Giulianini

Fiocco azzurro per il cantante lirico internazionale Daniel Giulianini. Il forlivese, 29 anni, è diventato papà per la seconda volta, con la compagna Angela che ha dato alla luce il piccolo Thomas. Vocalità basso baritono, vanta presenze nei teatri più importanti del mondo. Recentemente è salito sul palco della "Israeli Opera" di Tel Aviv per il ruolo di Masetto nell'allestimento del "Don Giovanni" di Mozart. Lo scorso ottobre è stato invece protagonista all'Opera di Parigi.