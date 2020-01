Beppe Grillo annulla il suo tour di spettacoli: salta l'appuntamento del Diego Fabbri

Salta lo spettacolo di Beppe Grillo a Forlì. "Terrapiattista" era in programma al Teatro Diego Fabbri il prossimo 13 febbraio. Il comico ha motivato la cancellazione per effetto di "un problema di apnee notturne che negli ultimi tempi non mi sta permettendo di riposare e lavorare correttamente. A breve mi dovrò sottoporre ad un intervento chirurgico e, fra degenza e convalescenza, non sarò in condizione di portare il mio spettacolo in giro per l’Italia. Avremo sicuramente modo di recuperare il tour in futuro".

RIMBORSO BIGLIETTI

Coloro che hanno acquistato il biglietto attraverso il circuito VivaTicket, saranno contattate per il rimborso direttamente dal fornitore del servizio; gli altri acquirenti potranno recarsi alla biglietteria del Teatro Diego Fabbri di via Dall’Aste aperta nei seguenti orari: dal martedì al sabato dalle ore 11 alle ore 13 e dalle 16 alle 19. Info: 0543 26355